Para a vice-diretora da Universidade de Lisboa, o crescimento de eventos extremos como secas levam a que não haja "tempo a perder" em encontrar soluções
Para a vice-diretora da Universidade de Lisboa, o crescimento de eventos extremos como secas levam a que não haja "tempo a perder" em encontrar soluçõesReinaldo Rodrigues
Ciência

“Urgência tremenda”. IA e startups: a nova aposta portuguesa contra a falta de água

Projeto com 900 mil euros da Fundação Gulbenkian quer fomentar ideias, incubá-las e colaborar com empresas para aplicá-las e ajudar a resolver um problema que já "é real".
André Certã
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Startups
água
Tecnologia
Fundação Gulbenkian
ambiente
Universidade de Lisboa
Ecologia
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt