Um mistério por desvendar. Astronauta da NASA ficou subitamente sem conseguir falar no espaço

Um astronauta provocou a primeira evacuação médica da NASA no início deste ano, depois de ter ficado subitamente sem conseguir falar. O episódio remonta a 7 de janeiro, mas o susto que apanhou continua a ser um mistério por desvendar, uma vez que os médicos ainda não sabem porque é que se sentiu subitamente mal na Estação Espacial Internacional.Mike Fincke, que já realizou quatro voos espaciais, disse que estava a jantar, depois de se ter preparado para uma caminhada espacial no dia seguinte, quando deixou de conseguir falar. Não se recorda de ter sentido dor, mas os seus colegas de tripulação, preocupados, agiram rapidamente e pediram ajuda.“Foi completamente inesperado. Aconteceu incrivelmente rápido”, disse o astronauta em entrevista à agência Associated Press (AP), no Centro Espacial Johnson, em Houston.Fincke, de 59 anos, um coronel reformado da Força Aérea, disse que o episódio durou cerca de 20 minutos e não deixou sequelas, mas nunca tinha experimentado nada parecido.Os médicos descartaram um enfarte e Fincke assegura que não se estava a engasgar, mas todas as outras hipóteses ainda estão a ser consideradas e podem estar relacionadas com o facto de ter estado 549 dias num cenário de ausência de gravidade. Estava há cinco meses e meio na sua última estadia na estação espacial quando o problema o atingiu como "um raio muito, muito rápido"."Os meus colegas de tripulação certamente perceberam que eu estava em perigo. Numa questão de segundos, todos se mobilizaram", contou.Fincke diz que não pode fornecer mais detalhes sobre o episódio, uma vez que agência espacial quer garantir que os outros astronautas não sintam que a sua privacidade médica será comprometida caso algo lhes aconteça.A NASA está a analisar os registos médicos de outros astronautas para verificar se algum caso semelhante pode ter ocorrido no espaço.Fincke, que assumiu a responsabilidade pela doença, colocando um ponto final às especulações, ainda se sente mal por o episódio ter provocado o cancelamento da caminhada espacial, que seria a sua décima, mas a primeira parta a colega Zena Cardman. O astronauta só deixou de pedir desculpa quando o novo administrador da NASA, Jared Isaacman, lhe ter ordenado que parasse.A SpaceX trouxe-os de volta a 15 de janeiro, mais de um mês antes do previsto, e foram diretamente para o hospital.