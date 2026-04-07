"É uma paisagem de uma violência geológica que as fotografias não conseguem transmitir", disse Christina Koch sobre o Lado Oculto da Lua, aqui fotografado com a Terra em fundo.
"É uma paisagem de uma violência geológica que as fotografias não conseguem transmitir", disse Christina Koch sobre o Lado Oculto da Lua, aqui fotografado com a Terra em fundo.NASA / EPA
Ciência

Tripulação da ‘Orion’ viu ‘flashes’ e descreve o "relevo brutal" do Lado Oculto. “É um terreno implacável”

Missão ‘Artemis II’ está em fase de regresso após observar impactos de meteoroides em tempo real e confirmar segurança contra radiação importante para futuras bases.
Ricardo Simões Ferreira
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