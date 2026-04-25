Morreu Carlos Salema, figura destacada do setor das telecomunicações em Portugal

Morreu este sábado, 25 de abril, vítima de doença prolongada, Carlos Salema, antigo presidente da Academia das Ciências de Lisboa, professor emérito e figura destacada do setor das telecomunicações nacionais.Nascido em 1942, em Ponta Delgada, destacou-se pelo seu contributo para o setor das telecomunicações."Desenvolveu investigação em antenas de microondas, com particular ênfase nas antenas dieléctricas, na propagação de microondas na atmosfera em presença de superfícies rugosas, na redução de redundância em imagens fixas e em movimento e na simulação, em computador, de processos industriais, nomeadamente aplicados à movimentação e armazenamento de cereais", indica uma nota no site do Instituto Superior Técnico (IST), a propósito da atribuição da Medalha de Mérito Científico, em 2021.Licenciado em Engenharia Eletrotécnica no Técnico em 1965, foi depois convidado para assistente do mesmo curso."Frequentou o Queen Mary College da Universidade de Londres, realizando, em 1972, uma tese de doutoramento sobre radiações e transmissões intitulada 'Theory and Design of Dielectric Cone Antennas', obtendo o grau de Doutor em Ciências da Engenharia, em 1973", pode ler-se um perfil publicado pela Academia das Ciências de Lisboa.Foi professor Catedrático do IST entre 1979 e 2003 e agraciado com o título de Doutor Emérito conferido pela Universidade Técnica de Lisboa em 2002.Exerceu ainda os cargo de presidente em instituições como Instituto de Telecomunicações, Colégio de Engenharia Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros e Conselho Executivo da Fundação para a Computação Científica Nacional. Integrou também o Conselho Geral da Universidade da Beira Interior e a secção portuguesa do Capítulo Sociedade da Educação do Institute of Electrical and Electronic Engineers.Foi também condecorado com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública.O corpo de Carlos Salema irá este domingo para a igreja de Santo António do Estoril por volta das 17h00. Na segunda-feira será celebrada a missa de corpo presente, às 09h30, seguindo depois o funeral para o cemitério da Galiza, no Estoril, às 10h30.