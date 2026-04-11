"Integrity" em casa: a cápsula Orion amara com sucesso no Pacífico

Veja aqui a emissão ao vivo:.É oficial. Às 01:07 (hora de Lisboa), a cápsula Orion, batizada de Inegrity pela sua tripulação pela resistência que demonstrou, tocou as águas do Oceano Pacífico, ao largo da costa da Baixa Califórnia, culminando uma missão de precisão absoluta. O sistema de 11 paraquedas funcionou impecavelmente, reduzindo a velocidade de descida de uns estonteantes 40.000 km/h para apenas cerca de 30 km/h no momento do impacto. O escudo térmico, que enfrentou temperaturas de quase 2800°C durante a reentrada, provou ser a barreira intransponível necessária para proteger Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen..Pouco depois do impacto controlado, o Comandante Reid Wiseman enviou a mensagem que o mundo esperava ouvir: "Que aventura. Estamos estáveis. Quatro tripulantes em 'estado verde'". Esta confirmação técnica de que Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen se encontram em perfeitas condições físicas marca o desfecho triunfal da primeira missão tripulada à Lua em mais de 50 anos.A operação de recuperação, coordenada pela Marinha dos EUA e pela NASA a cerca de 3.200 quilómetros a sudoeste de San Diego, avançou de imediato para retirar os astronautas da cápsula.Nesta fase, no entanto, surgiu um problema: inicialmente, a Marinha não conseguia estabelecer comunicação de duas vias com a tripulação. Era possível ouvir Reid Wiseman e os seus companheiros, mas estes não ouviam o que lhes era transmitido. A Marinha e a NASA foram obrigados a tentar canais alternativos antes de abordarem a Integrity.Entretanto, segundo a transmissão em direto da NASA, a tripulação da Orion executou os procedimentos de desativação do engenho..Escudo térmico funcionou. O escudo térmico da Integrity cumpriu a sua função crítica, protegendo o interior da nave enquanto esta atravessava a atmosfera a velocidades hipersónicas. Com este sucesso absoluto, a NASA valida não só a tecnologia da Orion, mas também a resiliência humana para missões de longa duração no espaço profundo. O caminho para a Artemis III e para o próximo passo no solo lunar está agora oficialmente aberto, com a confiança de uma tripulação que provou estar à altura deste desafio.. Tecnicamente, o que regressou à Terra foi apenas o Módulo de Tripulação da Orion. O Módulo de Serviço Europeu (ESM), que forneceu eletricidade e propulsão durante a viagem, separou-se da cápsula cerca de 20 minutos antes da reentrada na atmosfera e desintegrou-se de forma segura sobre o oceano. Assim, a Integrity — protegida pelo seu escudo térmico de 5 metros de diâmetro — foi a única parte do conjunto a enfrentar o calor extremo da reentrada, garantindo que os quatro exploradores regressassem sãos e salvos a uma distância de cerca de 3200 quilómetros da costa da Califórnia. .Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e o canadiano Jeremy Hansen enfrentaram temperaturas extremas enquanto o veículo viaja a cerca de 38.600 km/h — aproximadamente 32 vezes a velocidade do som. Este regresso marcou o fim da missão Artemis II, a primeira viagem tripulada às vizinhanças da Lua desde 1972, provando que a humanidade está finalmente pronta para voltar a "vizinhança" lunar.