Entre o Cubo Mágico e o xadrez, duas formas de aprender a pensar

Um puzzle que parece simples, mas esconde inúmeras combinações. Um tabuleiro onde cada jogada altera as possibilidades seguintes. O Cubo Mágico de Ernő Rubik e o xadrez de Judit Polgár são desafios diferentes, mas partilham uma exigência: observar, experimentar e pensar no que pode acontecer a seguir. Foi a partir desse território comum que os dois se encontraram na Universidade de Aveiro para conversar sobre inteligência e aprendizagem num mundo marcado pela inteligência artificial.

A sessão "Vamos brincar com a ideia?" integrou a conferência "The Future of Intelligence". O jogo esteve no centro da conversa como forma de desenvolver o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de decisão.

A história do Cubo Mágico começou antes de este se tornar um fenómeno mundial. Arquiteto e professor de Arquitetura, Rubik concebeu o objeto em 1974 para explorar formas e relações no espaço. Queria perceber como as peças de um objeto tridimensional se podiam movimentar e reorganizar. O objetivo inicial não era criar um brinquedo ou uma competição, mas investigar as possibilidades geométricas do objeto.

Essa simplicidade aparente, com um problema complexo no interior, continua a fascinar o inventor. "Gosto de coisas simples com um conteúdo rico", afirmou Rubik. A curiosidade, acrescentou, é uma característica essencial do ser humano: leva-nos a experimentar, observar o resultado e tentar perceber o que acontece quando fazemos algo de maneira diferente.

O sucesso do cubo também trouxe usos que não faziam parte da ideia original. Hoje, há competições dedicadas a resolvê-lo o mais depressa possível. Rubik reconheceu que "o cubo não foi criado para isso", mas observou que os objetos podem ser usados de formas diferentes daquelas para que foram pensados. O percurso do puzzle, da exploração geométrica às competições de velocidade, ilustra essa capacidade de uma ideia ganhar vida própria.