Como fotografar o eclipse sem avariar o telemóvel? Siga estas recomendações

Se as pessoas hoje em dia tiram foto por tudo e por nada, imagine de um fenómeno raríssimo que se repetirá em Portugal somente no ano de 2144, o eclipse total. Mas, para não acabar sem foto e com o telemóvel avariado, é importante seguir alguns cuidados, de acordo com orientações oficiais da NASA especialmente elaboradas para este eclipse de 12 de agosto.Posso usar o telemóvel para fotografar o eclipse?Sim, mas com equipamento. Os smartphones podem ser utilizados para registar o fenómeno, mas é necessário proteger a objetiva durante as fases em que uma parte do Sol continua visível.A recomendação é utilizar um filtro solar concebido especificamente para fotografia, colocado à frente da objetiva antes de apontar o telemóvel para o Sol. Não basta utilizar óculos de eclipse comuns diante da câmara, uma vez que os filtros para os olhos e os filtros para equipamentos fotográficos têm utilizações diferentes.E onde comprar? Em Portugal, é possível encontrar filtros solares próprios para câmaras de smartphones em lojas de fotografia, lojas de equipamentos astronómicos e em plataformas de comércio eletrónico. Ao comprar, procure por “filtro solar para smartphone” ou “filtro solar para fotografia” e confirme que o produto é especificamente indicado para fotografar o Sol. Não utilize filtros ND comuns, óculos de sol ou soluções improvisadas.Antes do eclipse, é aconselhável testar o equipamento. Assim, será possível perceber qual a melhor combinação de zoom, exposição, foco e enquadramento sem ter de fazer experiências durante o fenómeno.E durante o eclipse total?Durante a totalidade de um eclipse solar total, quando a Lua cobre completamente a superfície brilhante do Sol, é possível retirar o filtro e fotografar diretamente o fenómeno. No entanto, isto só é seguro durante a totalidade e para quem estiver efetivamente dentro da faixa onde o eclipse é total. O tempo estimado é de 18 segundos. Em Lisboa, o eclipse será parcial, com cerca de 95% do Sol ocultado, pelo que não haverá momento em que seja seguro retirar o filtro.Assim que a parte brilhante do Sol voltar a aparecer, o filtro deve ser colocado novamente antes de continuar a fotografar. Quem estiver fora da faixa de totalidade verá apenas um eclipse parcial e deverá manter a proteção adequada durante toda a observação direta do Sol.Óculos de eclipse não são filtros para o telemóvelUm dos erros mais comuns é pensar que os óculos de eclipse podem ser colocados à frente da câmara do telemóvel para substituir um filtro solar fotográfico. Não devem ser utilizados dessa forma.Os óculos de eclipse foram concebidos para a observação direta com os olhos. Para câmaras, binóculos ou telescópios devem ser utilizados filtros solares apropriados para esses equipamentos e instalados de acordo com as recomendações do fabricante.Também não se deve olhar para o Sol através da câmara, dos binóculos ou de um telescópio enquanto se utilizam óculos de eclipse. A luz concentrada pela objetiva pode ser perigosa para os olhos.E claro, nunca é demais reforçar: não se deve olhar diretamente para o eclipse sem óculos especiais. Os danos para a visão podem ser graves. Para os miúdos, a Direção Geral de Saúde (DGS) já alertou: nem mesmo óculos podem olhar diretamente..DGS diz que crianças pequenas “nunca devem olhar diretamente para o sol”, mesmo com óculos para eclipse.Dos maus presságios às grávidas: os mitos sobre os eclipses explicados pela ciência