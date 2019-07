Medina trava nova praça do Martim Moniz

Em fevereiro um grupo de pessoas que defendiam um projecto diferente para a praça fez um cordão humano no Martim Moniz

Martim Moniz: três milhões para projeto com mais zonas verdes e sem vedação

A Câmara de Lisboa decidiu não avançar com o projeto de requalificação da Praça do Martim Moniz que tinha apresentado em novembro do ano passado e que desde essa altura mereceu muita contestação por parte de associações e moradores.

O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Fernando Medina, na reunião pública de câmara que está a decorrer na tarde desta quinta-feira.

O autarca adiantou que vai ser lançado um novo concurso de ideias para a renovação do espaço e que esta decisão já tinha sido comunicada ao concessionário - a empresa Moonbrigade Lda. - compreendeu a decisão.

Com esta decisão o presidente da câmara pretende que se avance para a recuperação da praça para esta se integrar numa "cidade mais próxima" e "amiga".

(em atualização)