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PGR confirma abertura de inquérito a diretor nacional da PJ
Em causa estão alegadas falsas declarações em tribunal e escutas ilegais no processo do caso Rui Pinto.
O Ministério Público abriu um inquérito ao diretor nacional da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, e a outros dirigentes da PJ, por alegados crimes de falsas declarações em tribunal e abuso de poder em escutas ilegais no caso Rui Pinto, avançou esta segunda-feira o jornal Expresso.
Esta abertura de inquérito surge na sequência de uma denúncia feita em julho por David Freitas, coordenador da PJ.
A Procuradoria Geral da República, liderada por Amadeu Guerra, confirmou agora ao semanário "a instauração de inquérito".
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