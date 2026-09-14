Carlos Cabreiro, diretor nacional da PJ
Carlos Cabreiro, diretor nacional da PJFoto: Reinaldo Rodrigues
Atualidade

PGR confirma abertura de inquérito a diretor nacional da PJ

Em causa estão alegadas falsas declarações em tribunal e escutas ilegais no processo do caso Rui Pinto.
André Certã
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O Ministério Público abriu um inquérito ao diretor nacional da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, e a outros dirigentes da PJ, por alegados crimes de falsas declarações em tribunal e abuso de poder em escutas ilegais no caso Rui Pinto, avançou esta segunda-feira o jornal Expresso.

Esta abertura de inquérito surge na sequência de uma denúncia feita em julho por David Freitas, coordenador da PJ.

A Procuradoria Geral da República, liderada por Amadeu Guerra, confirmou agora ao semanário "a instauração de inquérito".

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Diretor nacional da PJ
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