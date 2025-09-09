Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Miguel Duarte e uma imagem de um dos vídeos em que se vê um projétil caindo sobre a embarcação. A origem é oficialmente desconhecida.
Governo contacta Tunísia pelo incidente com Flotilha

Luís Montenegro diz ter pouca “informação” sobre alegado ataque por drone à embarcação com bandeira lusa onde segue Miguel Duarte. Ministérios de Defesa e Negócios Estrangeiros consultam consulados.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
