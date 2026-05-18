O diretor do Diário de Notícias, Filipe Alves, é o novo diretor-geral editorial da Global Media, anunciou esta segunda-feira, 18 de maio, a administração do grupo, num comunicado interno.De acordo com o comunicado, enquanto diretor-geral, Filipe Alves assume a responsabilidade pela estratégia editorial do grupo nos suportes em papel, online e multimedia, bem como pela área de conferências e eventos editoriais. Além do Diário de Notícias, o grupo Global Media é proprietário das marcas Dinheiro Vivo, DN Brasil e Motor24, bem como das edições portuguesas das revistas Men’s Health e Women’s Health. Detém ainda, através da subsidiária Açormedia, o Açoriano Oriental, o jornal mais antigo do país.