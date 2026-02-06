O cabaz inclui produtos como carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.
Cabaz alimentar custa agora 253 euros. É o valor mais alto dos últimos quatro anos

Preço de produtos alimentares essenciais monitorizado pela Deco Proteste está em escalada. Cereais são os alimentos que registam maior subida.
Sónia Santos Pereira
O preço do cabaz alimentar monitorizado pela Deco Proteste subiu, esta semana, para 253,09 euros, o valor mais alto dos últimos quatro anos. Significa também um aumento de 4,07 euros face à semana anterior.

Segundo a Deco Proteste, o cabaz de 63 produtos essenciais custava menos 11,69 euros ainda há um ano. Em 2022, quando a organização de defesa do consumidor iniciou esta análise, era possível comprar os mesmos produtos por menos 65,39 euros.

Na última semana, entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro, os produtos cujo preço mais aumentou foram os cereais de fibra (16% para 4,50 euros), os cereais integrais (14% para 4,31 euros) e os flocos de cereais (10% para 2,36 euros), diz em comunicado.

Face ao mesmo período do ano passado, a maior subida percentual de preço verificou-se em produtos como a curgete (33%, custando atualmente 2,85 euros), no novilho para cozer (32%, situando-se agora nos 13,51euros por quilo) e nos ovos (31%, o que reflete um custo de 2,12 euros).

Desde do início de 2022, os maiores aumentos percentuais foram os da carne de novilho para cozer (132%), dos ovos (86%) e da polpa de tomate (71%). Há quatro anos, o quilo de novilho para cozer custava 13,51euros, já os ovos tinham um preço de 2,12 euros e a polpa de tomate um preço de 1,47 euros por quilo, avança.

O cabaz monitorizado pela Deco Proteste inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.

