Comprar casa em Lisboa, Porto e Faro tornou-se um sonho. Taxa de esforço ultrapassa os 50% dos rendimentos
Ana Pereira Costa/Global Imagens
Economia

Comprar casa em Lisboa, Porto e Faro tornou-se um sonho. Taxa de esforço ultrapassa os 50% dos rendimentos

A crise de acesso à habitação intensificou-se. Nas principais cidades do litoral, onde se concentra a população e o emprego, tornou-se "impossível" a uma família média adquirir casa, diz estudo.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Habitação
Estudo
Century 21 Portugal
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt