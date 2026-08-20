"Ataque massivo" faz pelo menos 13 mortes na região de Kiev. Zelensky diz que Rússia "investe em mísseis balísticos"

Ataques russos fizeram, pelo menos, treze mortos na região de Kiev entre a noite de quarta-feira (19 de agosto) e a manhã desta quinta-feira (20), indicaram as autoridades ucranianas. Há ainda 33 feridos, de acordo com o Serviço de Emergência da Ucrânia.

O presidente ucraniano lamentou o "ataque massivo", pediu uma resposta internacional à ofensiva de Moscovo e acusou a Rússia de estar a planear estes bombardeamentos "há muito tempo, combinando diferentes tipos de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones, com o objetivo de causar o máximo de danos possível às infraestruturas civis".

Volodymyr Zelensky referiu-se à "destruição" em Kiev, bem como nas regiões de Odessa e Chernihiv, detalhando que, na capital, "edifícios residenciais foram danificados, incluindo um arranha-céus cujos andares superiores foram destruídos, bem como um hospital pediátrico e uma escola".

"Infelizmente, enquanto Moscovo investe em mísseis balísticos e na escalada do conflito, estes ataques nem sempre recebem a resposta que deveriam por parte do mundo", considerou. "E enquanto a Ucrânia não tiver defesa antibalística suficiente, a Rússia não levará a paz a sério", alertou.

Zelensky afirmou que o país está fazer "o possível para garantir" essa proteção, mas, disse, "os intercetores Patriot ainda não podem ser substituídos". "Precisamos deles diariamente", realçou. "Cada míssil [antimíssil] adicional salva vidas. Agradeço a todos os que compreendem isto e estão a procurar e a encontrar formas de ajudar", escreveu na mensagem que publicou nas redes sociais, onde partilhou imagens da destruição causada pelos bombardeamentos da última noite.