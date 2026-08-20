"Ataque massivo" faz pelo menos 13 mortes na região de Kiev. Zelensky diz que Rússia "investe em mísseis balísticos"
Ataques russos fizeram, pelo menos, treze mortos na região de Kiev entre a noite de quarta-feira (19 de agosto) e a manhã desta quinta-feira (20), indicaram as autoridades ucranianas. Há ainda 33 feridos, de acordo com o Serviço de Emergência da Ucrânia.
O presidente ucraniano lamentou o "ataque massivo", pediu uma resposta internacional à ofensiva de Moscovo e acusou a Rússia de estar a planear estes bombardeamentos "há muito tempo, combinando diferentes tipos de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones, com o objetivo de causar o máximo de danos possível às infraestruturas civis".
Volodymyr Zelensky referiu-se à "destruição" em Kiev, bem como nas regiões de Odessa e Chernihiv, detalhando que, na capital, "edifícios residenciais foram danificados, incluindo um arranha-céus cujos andares superiores foram destruídos, bem como um hospital pediátrico e uma escola".
"Infelizmente, enquanto Moscovo investe em mísseis balísticos e na escalada do conflito, estes ataques nem sempre recebem a resposta que deveriam por parte do mundo", considerou. "E enquanto a Ucrânia não tiver defesa antibalística suficiente, a Rússia não levará a paz a sério", alertou.
Zelensky afirmou que o país está fazer "o possível para garantir" essa proteção, mas, disse, "os intercetores Patriot ainda não podem ser substituídos". "Precisamos deles diariamente", realçou. "Cada míssil [antimíssil] adicional salva vidas. Agradeço a todos os que compreendem isto e estão a procurar e a encontrar formas de ajudar", escreveu na mensagem que publicou nas redes sociais, onde partilhou imagens da destruição causada pelos bombardeamentos da última noite.
O alerta de ataque aéreo permaneceu ativo até às primeiras horas da manhã desta quinta-feira, com ataques a atingirem 12 locais nos distritos de Darnytskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi, em Kiev, danificando edifícios residenciais, uma instalação médica e uma instituição de ensino. As equipas de emergência deslocaram-se para o local e retiraram várias pessoas dos escombros.
No distrito de Solomianskyi, os dois últimos andares de um prédio residencial de nove pisos foram destruídos e deflagraram incêndios noutros andares. Pessoas ficaram também presas em dois edifícios residenciais e num abrigo escolar.
A Rússia intensificou os ataques com mísseis balísticos contra a capital para esgotar as reservas de defesa aérea de Kiev.
A cidade dispõe de sistemas limitados capazes de intercetar ameaças balísticas, enquanto o fornecimento de mísseis para os seus sistemas de defesa aérea Patriot, de fabrico norte-americano, permanece cronicamente limitado.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha autorizado a Ucrânia a obter licenças para produzir sistemas de defesa aérea Patriot, mas mais tarde reverteu essa decisão.
Entretanto, a Ucrânia intensificou a sua própria campanha de ataques de longo alcance contra depósitos de armas, instalações militares e outros alvos estratégicos no interior do território russo, procurando reduzir a capacidade de Moscovo para manter os ataques às cidades ucranianas.