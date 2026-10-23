Vitória de Guimarães goleia Marítimo e afasta-se da zona baixa da tabela da I Liga

O Vitória de Guimarães goleou esta sexta-feira, 23 de outubro, o Marítimo por 5-0, no jogo de abertura da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, resultado que deixa os minhotos mais afastados da zona baixa da tabela.

Os vitorianos interromperam uma série de cinco jogos sem vencer para a Liga e ao intervalo venciam 1-0, golo de Jakupovic (38 minutos), tendo os restantes tentos sido apontados por Paulo Henrique (48), na própria baliza, Oumar Camara (60), novamente Jakupovic (76) e Yeimar Mosquera (90), perante um Marítimo incapaz de responder e que somou a sétima partida seguida sem vencer na Liga.