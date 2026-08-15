Um português entre os 18 jogadores que mais se valorizaram no Mundial

Um Mundial de futebol valoriza sempre muitos dos jogadores que nele participam. Mas quem saiu (muito) mais caro do que chegou do de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá? Dezoito dos 1248 convocados pelas 48 seleções custam agora, no mínimo, mais 15 milhões do que antes do pontapé de saída no Estádio Azteca.Elliott Anderson, que trocou o Nottingham Forest pelo Manchester City ainda antes da competição e foi titular absoluto do onze inglês de Thomas Tuchel, encabeça a lista: antes valia 75 milhões de euros, hoje custa 110, uma diferença de 35 milhões. Em quarto lugar, ex-aequo com mais oito jogadores, está o português Gonçalo Ramos, outro dos sete, em 18, que trocou de clube, de habitual reserva do Paris Saint-Germain para virtual titular no AC\u0010Milan, às portas, a meio ou logo a seguir ao Mundial: apesar de ter jogado apenas 36 minutos (com direito a um golo decisivo frente à Croácia), o valor do “camisa 9” aumentou 20 milhões, segundo o estudo de Pavel Kateliev, analista da Winsportsonline, a partir de dados do Transfermarkt, site alemão especializado em valor de jogadores no mercado.A seguir a Anderson estão outro inglês, o astro Jude Bellingham, do Real Madrid, e um marroquino, a estrela em ascensão Ayyoub Bouaddi, do Lille, que pode estar também a caminho do City, assim o espanhol Rodri, eleito melhor jogador da prova, regresse a Espanha, pela porta do Camp Nou ou do Santiago Bernabéu, ambos 30 milhões mais caros do que antes da bola rolar para os 104 jogos na América do Norte. Naquele pelotão onde está Ramos, constam ainda nomes como o norueguês Erling Haaland, o espanhol Lamine Yamal ou o francês Kylian Mbappé, que dispensam mais apresentações, além de Michael Olise, craque francês do Bayern, Julián Álvarez, atacante argentino por enquanto ainda no Atlético Madrid, Morgan Rogers, avançado inglês que trocou Aston Villa por Chelsea, Pau Cubarsí, central espanhol do Barcelona, e Bradley Barcola, extremo francês do PSG. No recorte da Winsportonline constam ainda os seis que subiram 15 milhões de euros de preço: quatro deles, o inglês Anthony Gordon (Newcastle-Barcelona), o suíço Johan Manzambi (Freiburgo-Aston Villa), o holandês Jean Paul Van Hecke (Brighton-Tottenham) e o marroquino Ismael Saibari (PSV Eindhoven-Bayern), em trânsito entre clubes e dois, Martin Basturina, croata do Como, e Gilberto Mora, mexicano do Tijuana, que não mudam pelo menos por enquanto. Mora, aliás, é em valor relativo o que mais subiu: de 10 para 25 milhões de euros, um aumento de 150% para o médio ofensivo de 17 anos, o mais novo do Mundial.Como a Inglaterra chegou novamente longe, às meias-finais, e a Premier League valoriza como nenhum outro palco, são os ingleses que lideram com quatro jogadores naquela lista de 18, Anderson, Bellingham, Rogers e Gordon, que somam, os quatro juntos, mais 100 milhões hoje. No total, a lista cresceu 365 milhões em valor, de 1595 para 1960 milhões de euros. Por equipas, o Barcelona, clube que mais jogadores (oito) cedeu à campeã, Espanha, foi a que viu mais atletas valorizados, Yamal, Cubarsí e o contratado Gordon, à frente do City, de Anderson e de Haaland, e do Real Madrid, de Bellingham e de Mbappé. .Benfica incluído numa lista de cinco super vendedores.AC Milan anuncia a contratação de Gonçalo Ramos por um valor recorde 74 milhões de euros