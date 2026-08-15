Gonçalo Ramos já com as cores do novo clube, o ACMilan, que pagou 74 milhões de euros ao Paris SG pelo avançado português.
Gonçalo Ramos já com as cores do novo clube, o ACMilan, que pagou 74 milhões de euros ao Paris SG pelo avançado português.RICHARD WAINWRIGHT/EPA
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Um português entre os 18 jogadores que mais se valorizaram no Mundial

Gonçalo Ramos, agora no AC Milan, surge na lista dos que custam hoje pelo menos mais 15 milhões do que em maio. Elliott Anderson, titular da Inglaterra, lidera a tabela.
João Almeida Moreira
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