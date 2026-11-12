Torreense vence Sparta Praga (3-0) e está nos quartos de final da Taça Europa feminina

O Torreense qualificou-se esta quinta-feira, 12 de novembro, para os quartos de final da Taça Europa feminina de futebol, ao vencer em casa as checas do Sparta Praga por 3-0, na segunda mão dos ‘oitavos’.

Janaina Weimer, aos 11 minutos, de grande penalidade, Catarina Pereira, aos 66, e Gerda Konst, aos 86, marcaram os tentos da formação comandada por Gonçalo Nunes, que tinha empatado a dois na primeira mão, em Praga.

Nos ‘quartos’ da segunda edição da prova, o Torreense, que repete a presença do Sporting em 2025/26, vai medir forças com o Brann, em encontros agendados para 03 ou 04 de fevereiro de 2027 (primeira mão), na Noruega, e 10 ou 11 (segunda), em Portugal.