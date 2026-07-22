Diomande deverá sair do Sporting.
Diomande deverá sair do Sporting.SPORTING/DN
11x11

Sporting: Diomande e Pote na porta de saída, Ba é reforço para a defesa

Leões projetam adeus do médio com 97 golos no clube, para a Arábia Saudita, e do central para a Premier League. Ba, do Famalicão, era pretendido pelo Benfica, mas já fez exames médicos em Alcochete.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Sporting
Mercado
Frederico Varandas
Pedro Gonçalves
transferências
Ousmane Diomande
DN Sport
11x11
Ba
Diário de Notícias
www.dn.pt