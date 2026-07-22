Sporting: Diomande e Pote na porta de saída, Ba é reforço para a defesa

Frederico Varandas assumiu a necessidade de um novo ciclo após a derrota na Taça de Portugal frente ao Torreense e o verão de 2026/27 está a confirmar a tendência de desmantelamento da equipa-base de Rui Borges. Francisco Trincão rumou ao Al Ahli, Hjulmand ao Atlético de Madrid, Morita saiu a custo zero e Quenda já havia sido comprado pelo Chelsea. Avizinham-se duas saídas do onze-base, com Pedro Gonçalves e Diomande, por motivos diferentes, a caminho de outras paragens. A estrutura verde e branca identificou que as lesões de Pote têm afetado o seu rendimento desportivo e que a chegada de Zalazar preenche o espaço do atleta. Apesar de Rui Borges querer jogadores para os corredores, a ideia é ter extremos rápidos, desequilibradores e Pote é para libertar. O atleta de 28 anos tem 239 jogos pelos leões, 97 golos marcados, mas ao que tudo indica não será o 17.º jogador da história a tornar-se centenário em tentos. O médio mais goleador do milénio tem interessados na Arábia Saudita. Entre o Al-Ittihad de Jens Wissing, técnico que substituiu Sérgio Conceição, ou o Al-Diriyah de Bruno Lage, promovido este ano ao campeonato principal, o Sporting encara com otimismo a possibilidade de receber uma proposta de 25 milhões de euros. Depois de ser o melhor marcador da Liga (23 golos), Pote, em 2021, chegou a ter um valor de mercado de 38 milhões e o Sporting ampliou o contrato e subiu a cláusula de rescisão de 60 para 80 milhões de euros. Desde aí rejeitaram-se abordagens de Inglaterra, como do Aston Villa, que se aproximou dos 60 milhões. O jogador sairá agora por menos de metade desse valor e os leões pagaram, em duas tranches, 14,5 milhões de euros por 90% do passe, restando a última parte ao Famalicão. Ficou de fora do jogo com o Estrasburgo, longe da vista dos adeptos.A saída de Diomande tem muito mais a ver com o desejo de o central rumar à Premier League. O costa-marfinense não se destacou no Mundial 2026 (fez um jogo) e tem no Forest de Oliver Glasner, técnico que o seguira no Crystal Palace, uma oportunidade de se mostrar no principal escalão inglês, tendo ainda 22 anos. O valor de 40 milhões de euros é a fasquia mínima de um jogador com cláusula de 80 milhões. Por 20 milhões, o Sporting encontra substituto em Ibrahima Ba, jogador do Famalicão que tinha tudo acertado com o Estrasburgo, mas que viu a transferência ruir por problemas nos exames médicos, declarou o clube francês, prontamente negado pelo empresário do jogador. O Benfica chegou a enviar proposta, perdeu a corrida e agora o senegalês de 21 anos concorrerá com Inácio, Debast e Eduardo Quaresma por uma vaga. Fez exames médicos em Lisboa e está em vias de ser oficializado. Nas próximas horas haverá também fumo branco para a cedência de Ricardo Mangas ao Monza. Ficam Maxi Araújo e Nuno Santos como opções para a lateral esquerda..Arranque da temporada do Sporting \nfez-se sem Hjulmand.Mercado dos grandes. Campeão atua cirúrgico, leão olha aos extremos e águias retocam tudo .Sporting. Hjulmand vendido por 40 milhões ao Atlético de Madrid e já sem passar pelo Algarve