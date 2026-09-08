Rafael Leão mantém carinho pelo Sporting e respeita emoções dos adeptos

O avançado internacional português Rafael Leão disse esta terça-feira, 8 de setembro, manter carinho pelo Sporting, mas respeita as emoções dos adeptos na visita ao serviço do Galatasaray, a abrir a fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.

“É a primeira vez que vou defrontar o Sporting, um clube que tenho muito carinho, onde cresci e me deram oportunidade de me estrear como jogador. Não acho que exista um ambiente estranho entre mim e os adeptos do Sporting, mas é claro que respeito. Foi uma situação complicada para mim, mas para eles também. Eu não acho que isso me vá afetar. Respeito as emoções e opiniões de cada um. O mais importante é desfrutar do futebol que se vai jogar”, salientou o extremo português.

Rafael Leão foi um dos futebolistas que rescindiu com os leões na sequência da invasão de adeptos à Academia do clube, em Alcochete, em 2018, voltando agora a Alvalade como adversário, num jogo em que espera “conquistar a vitória”.

“Tenho acompanhado o Sporting e joga um futebol muito bonito, com jogadores que aprecio muito. Já alertei os meus companheiros de que não será um jogo fácil. Respeitamos o adversário, mas vamos querer também mostrar a nossa qualidade. Acho que vai ser no detalhe, mas temos jogadores que podem decidir”, apontou.

Rafael Leão chegou ao clube de Istambul em agosto, proveniente do AC Milan, e, após uma pequena lesão, mostrou-se pronto a ajudar o Galatasaray no Estádio José Alvalade, recinto onde o treinador Okan Buruk triunfou ao serviço do Basaksehir, em 2020.

“Depois de ganhar 4-1 aqui com o Basaksehir, o Sporting contratou Ruben Amorim e foi campeão. Também dei uma pequena ajuda e, por isso, espero que os adeptos me agradeçam durante o jogo”, gracejou, acrescentando: “Sabemos da qualidade do Sporting e como podem atacar muito rapidamente, por isso não vai ser um jogo fácil. Temos alguns jogadores lesionados importantes, mas nós teremos jogadores para fazer tudo para poder ganhar o jogo. Vai ser um jogo muito bom e importante”.

O Sporting recebe o tetracampeão turco Galatasaray na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em duelo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, que terá arbitragem do norueguês Espen Eskas.