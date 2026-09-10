Portugal soma o primeiro ponto no Mundial feminino de sub-20 ao empatar com Colômbia

Portugal somou esta quinta-feira, 10 de setembro, o primeiro ponto de sempre em Campeonatos do Mundo femininos de sub-20 de futebol, ao empatar 0-0 com a Colômbia, em Lodz, na Polónia, no segundo jogo do Grupo E.

Depois da estreia absoluta na competição com a derrota por 2-0 frente à Coreia do Norte, campeã em título, a equipa das quinas arrebatou uma igualdade frente à seleção colombiana, que tinha vencido na primeira jornada a Costa Rica, por 3-1.

A formação comandada por Marisa Gomes, terceira colocada com um ponto, a cinco das norte-coreanas e a três das colombianas, encerra a fase de grupos frente às costa-riquenhas, no domingo, em Sosnowiec.

As duas primeiras classificadas de cada um dos seis grupos, bem como as quatro melhores terceiras, apuram-se para os oitavos de final da 12.ª edição do Mundial feminino de sub-20, que decorre na Polónia, até 27 de setembro.