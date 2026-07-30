Pedro Moreira assume comando técnico do Auckland FC na Nova Zelândia

O Auckland FC anunciou esta quinta-feira, 30 de julho, a contratação de Pedro Moreira como novo treinador principal, entregando ao técnico português o comando da equipa campeã da A-League para a temporada 2026/27. O treinador, de 51 anos, sucede ao australiano Steve Corica, que deixou o clube para orientar os japoneses do Yokohama F. Marinos.Pedro Moreira chega à Nova Zelândia depois de orientar o Pakhtakor, do Uzbequistão, e de uma carreira que inclui passagens por clubes portugueses como Torreense e Casa Pia. Antes de assumir funções como treinador principal, construiu grande parte do seu percurso como treinador-adjunto de Paulo Fonseca, integrando equipas técnicas em clubes como FC Porto, Shakhtar Donetsk e AS Roma.Na apresentação oficial, o treinador português mostrou-se entusiasmado com o novo desafio, destacando a ambição de dar continuidade ao crescimento do clube. "É uma oportunidade única treinar esta equipa num país onde o futebol continua a crescer. É um clube jovem, mas que já estabeleceu elevados padrões de sucesso. Quero ajudar a conquistar mais títulos e continuar a desenvolver os jovens jogadores", afirmou.O proprietário do Auckland FC, Bill Foley, explicou que a escolha de Pedro Moreira resultou de um processo de recrutamento internacional, considerando que o português reunia o perfil ideal para manter a competitividade da equipa. O dirigente destacou a experiência internacional do treinador e a capacidade demonstrada no desenvolvimento de jogadores, fatores considerados determinantes para a decisão.A estreia oficial de Pedro Moreira está marcada para 26 de agosto, frente aos sauditas do Al Ahli, na primeira ronda da Taça Intercontinental da FIFA, competição para a qual o Auckland FC se qualificou na qualidade de campeão da OFC Professional League. A defesa do título da A-League terá início a 17 de outubro, naquela que será a primeira temporada completa do treinador português ao serviço do emblema neozelandês.