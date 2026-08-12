Paris Saint-Germain volta a vencer a Supertaça Europeia
O Paris Saint Germain derrotou esta quarta-feira, 12 de agosto, o Aston Villa, em Salzburgo, por 2-1 para garantir a segunda Supertaça Europeia consecutiva.
Com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no onze titular, a equipa de Luís Enrique colocou-se em vantagem aos 20 minutos com golo de Khvicha Kvaratskhelia, mas somente para ver a formação britânica empatar aos 45 minutos, por Brian Madjo, jovem avançado de apenas 17 anos.
Na segunda parte, seria Désiré Doué a fazer o golo decisivo para a equipa parisiense que assim somou o segundo triunfo na prova, depois de na época passada ter derrotado o Tottenham nas grandes penalidades (2-2, 4-3 gp).
Unai Emery, treinador do Aston Villa, soma a quarta derrota na Supertaça Europeia depois de duas tentativas com Sevilha (2014, 2015) e em 2021 ao comando do Villarreal.