Os mais velhos vão jogar: vem aí a segunda edição do Torneio Competitivo de Walking Football

A Cidade do Futebol, em Oeiras, prepara-se para receber, no próximo dia 25 de abril, a segunda edição do Torneio Walking Football Competitivo, iniciativa promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que pretende afirmar esta variante do futebol como uma ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e envelhecimento ativo.Depois da primeira edição, realizada a 31 de janeiro, o torneio regressa com o objetivo de consolidar o crescimento da modalidade em Portugal e reforçar a ligação do futebol à comunidade. Na estreia da competição participaram 152 praticantes distribuídos por 12 equipas provenientes de várias regiões do país. O vencedor dessa edição inaugural foi o GD Alpha Musa.O Walking Football – literalmente “futebol a andar” – é uma adaptação da modalidade tradicional pensada sobretudo para pessoas com mais de 50 anos. A principal característica é simples, mas determinante: os jogadores não podem correr. A ausência de corridas, saltos, rasteiras ou carrinhos reduz o risco de lesões e torna o jogo acessível a praticantes com diferentes níveis de condição física, permitindo que continuem ligados ao futebol de forma segura..Esta variante tem vindo a ganhar cada vez mais expressão internacional e, em Portugal, integra a estratégia da FPF no âmbito do programa Unir o Futebol, inserido num dos eixos estratégicos da federação que pretende fundar uma missão social para a modalidade e promover um futebol verdadeiramente inclusivo, aberto a todas as gerações.A modalidade estrutura-se em duas vertentes distintas. A vertente recreativa assume um carácter lúdico e não competitivo, sem classificações, sendo direcionada para praticantes que procuram sobretudo convívio, diversão e bem-estar. Já a vertente competitiva, na qual se insere o torneio que terá lugar na Cidade do Futebol, destina-se a ex-jogadores, antigos veteranos ou praticantes para quem o desafio competitivo continua a ser uma motivação importante.O crescimento do Walking Football em Portugal tem sido impulsionado pela adesão de diversas entidades. Clubes de futebol, autarquias, juntas de freguesia, universidades seniores, instituições particulares de solidariedade social ou organizações como as Santas Casas da Misericórdia podem criar equipas e promover a prática da modalidade nas suas comunidades.Além do impacto na saúde e no convívio social, o Walking Football tem também revelado potencial no desenvolvimento de iniciativas ligadas ao turismo sénior, uma área que tem vindo a crescer em vários países europeus onde a modalidade já está mais consolidada.