Neymar não gostou de ser driblado por filho de Robinho e ter-lhe-á dado uma bofetada em treino do Santos

O treino do Santos do ultimo domingo, 3 de maio, ficou marcado por um momento que envolveu o experiente Neymar e o jovem Robinho Jr., filho do antigo futebolista internacional brasileiro com o mesmo nome.Segundo o Globoesporte, o antigo craque de Barcelona e PSG, 34 anos, sentiu-se desrespeitado após ser driblado pelo colega de 18 anos e pediu-lhe para "ter mais calma", dando início a uma discussão entre os dois que ganhou contornos físicos, com empurrões à mistura.Mais tarde, Neymar terá rasteirado Robinho Jr. durante a sessão de trabalho destinada aos jogadores que não participaram no jogo contra o Palmeiras.O mal-estar entre os dois teria aparentemente ficado resolvido ainda no centro de treinos, com Neymar a pedir desculpa ao jovem, com quem até terá uma relação próxima, descrita como de "padrinho e afilhado". No entanto, os representantes de Robinho Jr. apresentaram uma queixa à direção do Santos, alegando que Neymar agrediu o jovem. O documento, a que a imprensa brasileira teve acesso, abre a porta a uma possível rescisão de contrato por "ausência de condições mínimas de segurança". Segundo o jovem, Neymar "proferiu insultos de maneira ofensiva", fez-lhe uma "rasteira" e desferiu-lhe "uma bofetada violenta no rosto". Entretanto, o clube emitiu um comunicado a informar que "por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos factos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé".