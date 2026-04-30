Na final da Liga dos Campeões de África só há uma certeza: o treinador vencedor será um português
11x11

Na final da Liga dos Campeões de África só há uma certeza: o treinador vencedor será um português

Mamelodi Sundowns, de Miguel Cardoso, e FAR Rabat, de Alexandre Santos, vão discutir troféu. Técnico dos sul-africanos vai para a terceira final seguida, enquanto o dos marroquinos vai estrear-se.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Alexandre Santos
edição impressa
Miguel Cardoso
Entrelinhas
11x11
Liga dos Campeões de África
Mamelodi Sundowns
FAR Rabat
Diário de Notícias
www.dn.pt