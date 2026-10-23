Kompany hospitalizado após sentir-se mal durante treino do Bayern Munique

O treinador do Bayern Munique, Vincent Kompany, foi hospitalizado esta sexta-feira, 23 e outubro, depois de se ter sentido mal durante um treino, anunciou o clube alemão de futebol.

O técnico belga, de 40 anos, estava a acompanhar a sessão de trabalho quando ocorreu o incidente, tendo sido levado para o hospital, onde vai realizar exames médicos e permanecer sob observação.

“A saúde de Vincent Kompany é a nossa prioridade absoluta”, afirmou o diretor desportivo do Bayern, Max Eberl, assegurando que o treinador terá “todo o tempo de que necessitar” para recuperar.

Até ao regresso de Kompany, a equipa técnica assegurará os treinos e a preparação dos jogos, adiantou o clube germânico.

O treinador tinha falhado um treino e uma conferência de imprensa na terça-feira, devido a uma infeção viral, mas regressou na quarta-feira ao banco de suplentes, no empate 2-2 com os ingleses do Arsenal, para a Liga dos Campeões.

Após esse jogo, Kompany admitiu ter tentado manter a atividade profissional apesar da infeção, reconhecendo não ter dado atenção aos sinais do seu corpo.

O Bayern Munique, líder da Bundesliga, com 14 pontos, recebe no domingo o Friburgo, quarto classificado, com menos um ponto, em jogo da sétima jornada do campeonato germânico.