Federação do Irão acusa Estados Unidos de retirar bilhetes para o Mundial 2026 a adeptos iranianos

A Federação Iraniana de Futebol (FFI) denunciou esta terça-feira, 9 de junho, que os Estados Unidos revogaram os bilhetes regulamentares para os adeptos iranianos para o Mundial 2026, que começa já esta quinta-feira.“A menos de três dias do início do Mundial 2026, é lamentável que, numa continuação de uma série de decisões e ações de pessoas fora dos agentes desportivos habituais por parte do país anfitrião, os Estados Unidos tenham desta vez tentado impedir a presença de adeptos iranianos no estádio que acolhere os três jogos da fase de grupos”, indica um comunicado.A FFI recorda que as normas da FIFA preveem que 8% da lotação do estádio para cada jogo seja vendida pelas federações participantes, com a federação iraniana a revelar que iniciou a venda desses bilhetes através do seu site oficial.“Numa medida inesperada, foi revogada a atribuição destinada à Federação Iraniana de Futebol e, nas circunstâncias atuais, não é possível proporcionar nem uma entrada aos adeptos da seleção através da federação”, denunciou a FFI, que apelou à intervenção da FIFA, uma vez que entende que esta é “uma medida que vai contra o espírito da competição e contra o princípio de igualdade entre as nações participantes”.A seleção do Irão montou o seu quartel-general no México e não nos Estados Unidos, ao contrário do que estava inicialmente previsto, e 15 jogadores e vários elementos da equipa técnica e dirigentes ainda não têm visto. Recorde-se que o Mundial 2026 vai realizar-se nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A seleção iraniana tem jogos marcados para Los Angeles (diante da Nova Zelândia a 16 de junho e da Bélgica no dia 21) e Seattle (frente ao Egito, dia 27), em solo norte-americano.Recorde-se que os dois países estão em guerra desde que os Estados Unidos e Israel começaram a atacar o Irão, em 28 de fevereiro.