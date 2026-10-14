FC Porto permite reviravolta do Betis e soma segunda derrota na Liga dos Campeões

O FC Porto somou esta quarta-feira, 14 de outubro, a segunda derrota no mesmo número de jornadas da Liga dos Campeões de futebol, ao consentir a reviravolta e perder por 3-2 na visita ao Betis, em jogo da fase de liga.

No Estádio de La Cartuja, em Sevilha, os ‘dragões’ conseguiram dar a volta ao golo inaugural do marroquino Abde Ezzalzouli (47 minutos) com tentos dos espanhóis Gabri Veiga (54) e Samu (61), mas permitiram que os andaluzes dessem também eles a volta, através do colombiano Cucho Hernández (74) e de Isco (84), este de grande penalidade.