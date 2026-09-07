Farioli e o regresso do FC Porto à Champions com o City. "Jogamos no Dragão e algo especial pode acontecer"

O FC Porto está de regresso à Liga dos Campeões depois de dois anos de ausência. Na terça-feira (dia 8 de setembro), no Estádio do Dragão, a equipa portista recebe o milionário Manchester City, que só este verão investiu mais de 500 milhões de euros em reforços, na primeira jornada da fase liga da Liga dos Campeões 2026/27.

"A história do FC Porto na Champions é enorme. Pelo número de jogos disputados, participações e os dois troféus que estão ali. Agora vamos enfrentar um dos principais candidatos para chegar ao título. Temos enorme respeito pelo adversário, pela qualidade individual, pela organização, pelo legado que criaram com Pep Guardiola e pela nova era com Maresca. É um jogo que exige o nosso melhor, mas vamos fazer tudo para deixar os adeptos felizes", disse Francesco Farioli, esta segunda-feira, 7 de setembro, na antevisão do encontro com os citizens, confessando: "Sempre que jogamos no Dragão algo especial pode acontecer."

Para o treinador portista, entrar na Champions, depois de cinco jornadas no campeonato, obriga a adaptar muita coisa ao nível do treino, mas não ao nível da motivação, uma vez que a prova "traz um certo nível de energia" extra ao grupo, contando com os adeptos para "criar o ambiente certo" para ajudar a equipa a fazer uma grande exibição. "Esta manhã na reunião estávamos a rir sobre as boas notícias e as más notícias. As más notícias é que vamos ter de correr muito. As boas é que temos pernas e pulmões para fazer uma grande exibição contra uma das melhores equipas do Mundo".

O regresso aos treinos de Samu "é um bom problema", segundo Farioli, que antevê mais algumas semanas de ausência para o avançado espanhol, que se lesionou no final da época passada. "Ainda vai demorar mais umas semanas, mas é claro que vê-lo perto de nós, começar a tocar na bola, é um boost de energia para todos", disse o técnico, que não conta com Bednarek e Froholdt para o Manchester City.

As expectativas para a estreia pessoal na Liga dos Campeões são altas e os objetivos coletivos também estão bem definidos na cabeça de Francesco Farioli: "Chegar à Champions aos 37 anos é bastante bom. Tudo chega no tempo certo. Claro que amanhã será o meu primeiro jogo na Champions mas, como disse o Diogo [Costa], tratamos todos os jogos com a mesma atenção, o mesmo nível de detalhe na preparação. O que fazemos é ir mais longe nos jogos domésticos porque exige mais motivação. Estar motivado amanhã vai ser muito fácil. Mas isto não chega. A chave para amanhã será a abordagem que tivermos, a capacidade para executar, não só o plano geral, mas as tarefas individuais a nível alto. Vamos jogar contra uma das melhores equipas do Mundo, que investiu 527 milhões no último mercado, mais de 3 mil milhões nos últimos anos. O que vamos fazer é estar no campo para tentar tornar a vida deles muito, muito difícil."

O renovado Manchester City protagonizou a maior transferência da nova época, ao contratar Enzo Fernández ao Chelsea por 145 milhões de euros. No total, a equipa agora comandada pelo também italiano Enzo Maresca (sucessor de Pep Guardiola) investiu mais de 500 milhões de euros para reforçar o plantel, que conta com os portugueses Rúben Dias e Matheus Nunes, mas ficou sem Rodri (Barcelona) e o português Bernardo Silva (Real Madrid).

Ou seja, este verão, os citizens gastaram mais em reforços do que o valor total do plantel portista, avaliado em 464,8 milhões de euros pelo site Transfermarket. Também por isto a participação na Liga dos Campeões é importante para os dragões. Este ano, só por participar, o FC Porto (tal como o Sporting) garantiu cerca de 43 milhões de euros, quase mais 20 milhões do que a receita total do último ano na Liga Europa, prova em que chegou às meias finais. Este ano a vitória vale 2,1 milhões de euros e um empate 700 mil euros.

Diogo Costa: "Haaland talvez seja o melhor avançado do Mundo"

O capitão do FC Porto começou por saudar o regresso a uma competição em que não participava há algum tempo. "Há essa saudade de jogar a Champions. Todos queremos sempre jogar num palco desses. Levando para o jogo, vai ser um jogo de Champions. Vamos jogar contra as melhores equipas. Queremos mostrar o nosso ADN. Estamos à espera de um jogo extremamente difícil. Respeitamos a equipa do Manchester City, mas somos capazes de competir, sabemos os nossos pontos fortes, também os deles. E também os fracos, que queremos explorar", disse Diogo Costa.

O guardião da baliza portista é um dos mais experientes da equipa e dos poucos no plantel que já representou os dragões na prova: "O fator de motivação de estar a jogar uma Champions dá-nos o alerta necessário para estar na melhor performance possível no jogo. O que tenho de transmitir é que sempre que há um erro maior irá pagar-se caro. O mínimo erro é muito caro na Champions. A motivação vai colocar-nos num estado de alerta muito grande. Mas há que tranquilizar um pouco para desfrutar da experiência e fazer o trabalho mais feito. Vamos querer competir e mostrar o ADN que é mais importante."

É o jogador mais valioso do plantel, além de ser o terceiro guarda-redes mais valioso do futebol mundial e por isso um dos mais cobiçados no mercado, que fechou sem que ele saísse do Dragão. Questionado se sente o peso da continuidade, respondeu: "Sinto peso e não sinto. Preparei-me sempre igual. Tenho muito carinho pelos adeptos portistas e é algo que me dá ainda mais motivação. Sei que estou a ser apoiado por muita gente e gosto de ver os portistas felizes."

Na terça-feira, Diogo Costa vai ter pela frente Haaland, que "talvez seja o melhor avançado do Mundo" e só por isso "requer outro tipo de atenção", mas a "humildade é sempre igual" e por isso vai olhar para os vídeos do City e de Haaland como olhou para os do Moreirense, da quinta jornada da I Liga 2026/27.

A fase de liga da prova milionária conta com 36 equipas e arranca com o PSG em defesa do título e o Real Madrid de José Mourinho a receber o Inter de Milão, equipa que liderou na conquista da Champions em 2011. O FC Porto e o Sporting são os dois representantes do futebol português na prova mais importante da UEFA. A final está agendada para 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madrid.

isaura.almeida@dn.pt