Extremo australiano Nestory Irankunda assina pelo Sporting

O internacional australiano Nestory Irankunda é o mais recente reforço do Sporting, após deixar os ingleses do Watford para assinar até 2031 com os leões, confirmou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

“O Sporting Clube de Portugal assegurou a contratação de Nestory Irankunda, que assinou um contrato válido até 2031 com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros", informou o clube lisboeta, através do seu site oficial, já depois de o treinador Rui Borges ter antecipado publicamente, na quinta-feira, a contratação do extremo.

O Sporting ainda não revelou oficialmente os valores envolvidos no negócio.

Irankunda, de 20 anos, jogou na temporada passada ao serviço do Watford, tendo anotado quatro golos e quatro assistências em 40 jogos (22 como titular) pelos hornets no segundo escalão do futebol inglês.

Após sair do Adelaide United, da Austrália, o extremo teve a primeira experiência na Europa nas equipas secundárias do Bayern Munique, que o emprestou aos suíços do Grasshopper em 2024/25.

O jovem jogador esteve recentemente ao serviço da seleção australiana no Mundial2026, marcando um golo, na estreia, com a Turquia (2-0), e atuando de início em três dos quatro encontros que os socceroos disputaram na competição, até serem eliminados pelo Egito nos 16 avos de final.

É o oitavo reforço do plantel leonino para a temporada 2026/27, após as chegadas de Ibrahima Ba, Silas Andersen, Sergi Altimira, Pedro Lima, Issa Doumbia, Rodrigo Zalazar e Jesse Derry.