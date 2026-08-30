Jogo ocorreu no Estádio da Madeira, no Funchal.
Jogo ocorreu no Estádio da Madeira, no Funchal.Foto: Homem de Gouveia / Lusa
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Estrela da Amadora vence Nacional e conquista primeiro triunfo na I Liga

O Estrela da Amadora segue na sétima posição, com cinco pontos, enquanto o Nacional é nono, com quatro.
DN/Lusa
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O Estrela da Amadora impôs-se hoje por 3-2 na visita ao Nacional, em jogo a quarta jornada, conseguindo o primeiro triunfo na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol.

No Estádio da Madeira, no Funchal, o Nacional colocou-se em vantagem logo aos três minutos, por intermédio de Wesley Gasolina, mas ainda antes do intervalo (45+1) Ianis Stoica repôs a igualdade, de penálti.

No segundo tempo, Marcus marcou para o Estrela da Amadora (62), Pablo Ruan (66) igualou para o Nacional, e Antonetti (83) estabeleceu o resultado final.

O Estrela da Amadora, que nas duas rondas anteriores empatou 2-2 com Sporting e Alverca e que tem em atraso o jogo da terceira jornada com o Sporting de Braga, segue na sétima posição, com cinco pontos, enquanto o Nacional é nono, com quatro.

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