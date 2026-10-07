Central senegalês Ibrahima Ba totalmente integrado nos treinos do Sporting

O futebolista senegalês Ibrahima Ba está recuperado dos problemas físicos no joelho direito e integrou esta quarta-feira, 7 de outubro, o treino da equipa principal do Sporting, anunciou o clube lisboeta.

Sem competir desde 22 de agosto, dia em que foi titular na vitória frente ao Alverca (3-1), da terceira jornada da I Liga, o defesa central, de 21 anos, “já subiu ao relvado, totalmente integrado no grupo às ordens de Rui Borges”.

De regresso após a janela internacional estão Fotis Ioannidis, Zeno Debast, Issa Doumbia, Rafael Nel, Flávio Gonçalves e Eduardo Felicíssimo, depois de Gonçalo Inácio, Rui Silva, Jesse Derry, Geny Catamo e Nestory Irankunda já terem regressado aos ‘leões’.

A sessão matinal desta quarta-feira contou ainda com os jovens Mauro Couto, Rodrigo Dias e Miguel Almeida.

Na quinta-feira, os verdes e brancos voltam a treinar na Academia Alcochete, antes do treinador leonino falar aos jornalistas, pelas 12:15, para fazer a antevisão à visita ao Sporting de Braga, da oitava jornada do campeonato, na sexta-feira.