Benfica goleia Celtic na Luz com bis de Durán e segue 100% vitorioso na Liga Europa

O Benfica alcançou esta quinta-feira, 15 de outubro, a segunda vitória no mesmo número de jornadas da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa os escoceses do Celtic, por 4-1, em jogo da segunda jornada da fase de liga.

A equipa comandada por Marco Silva construiu o triunfo com golos do colombiano Jhon Durán (5 e 36 minutos), o primeiro de grande penalidade, do dinamarquês Bah (23) e do grego Pavlidis (89), e pelo meio outro colombiano de apelido Durán, mas de nome próprio Camilo, reduziu para os visitantes (63).