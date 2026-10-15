Jhon Durán inaugurou o marcador na conversão de um penálti
Jhon Durán inaugurou o marcador na conversão de um penáltiEPA/MIGUEL A. LOPES
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Benfica goleia Celtic na Luz com bis de Durán e segue 100% vitorioso na Liga Europa

Bah e Pavlidis também marcaram no triunfo, por 4-1, sobre os escoceses. Águias entre os líderes da fase de liga.
DN/Lusa
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O Benfica alcançou esta quinta-feira, 15 de outubro, a segunda vitória no mesmo número de jornadas da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa os escoceses do Celtic, por 4-1, em jogo da segunda jornada da fase de liga.

A equipa comandada por Marco Silva construiu o triunfo com golos do colombiano Jhon Durán (5 e 36 minutos), o primeiro de grande penalidade, do dinamarquês Bah (23) e do grego Pavlidis (89), e pelo meio outro colombiano de apelido Durán, mas de nome próprio Camilo, reduziu para os visitantes (63).

Os encarnados, que tinham batido o AC Milan na estreia, integram o lote de equipas com seis pontos em duas rondas, sendo que na próxima semana visitam Chipre para defrontar precisamente um desses conjuntos, o Omonia, em 22 de outubro.

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