Benfica no 'top 5' dos clubes que mais valorizam contratações no mercado mundial

O FC Porto surge no 12.º posto com 338 ME, o Sporting no 25.º com 236 ME, o Sporting de Braga em 37.º com 179 ME, o Famalicão em 60.º com 133 ME, e o Vitória de Guimarães em 123.º com 68 ME.

O estudo avalia o saldo entre os valores pagos pela contratação de jogadores e as receitas obtidas com a sua transferência, no caso dos atletas entretanto vendidos, bem como a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado atual dos jogadores que permanecem nos plantéis.

Mas exclui os jogadores que são oriundos da formação, um 'campo fértil' para os clubes portugueses.

Segundo o CIES, a metodologia permite medir não só as mais-valias já concretizadas com a venda de futebolistas, mas também a valorização potencial dos jogadores ainda sob contrato, evidenciando a importância de identificar talento e potenciar o seu valor desportivo e financeiro.

Em sentido contrário, os clubes sauditas destacam-se entre aqueles cujas contratações mais perderam valor desde 2022.

O Al-Hilal apresenta o pior saldo global, com uma desvalorização de 502 milhões de euros, enquanto o Manchester United regista o resultado mais negativo entre os clubes europeus, com menos 405 milhões de euros.