O FC Porto somou esta terça-feira, 24 de novembro, o segundo triunfo seguido na Liga dos Campeões de futebol, ao vencer por 1-0 na visita aos neerlandeses do Feyenoord, em jogo da quinta jornada da fase de liga.

Em Roterdão, um golo de Oussama Targhalline na própria baliza, logo aos dois minutos, garantiu a vitória dos campeões nacionais, que passam a somar seis pontos e subiram, à condição, ao 20.º lugar, ou seja dentro da zona de play-off de acesso aos oitavos de final, reservada às equipas que terminarem entre a nona e a 24.ª posições.