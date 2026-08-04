As imagens do último adeus a Franco Baresi

Decorreu esta terça-feira, 4 de agosto, em Milão, o funeral do lendário defesa italiano Franco Baresi, que morreu a 31 de julho, aos 66 anos. Em toda a carreira representou apenas um clube, o AC Milan.Em 20 anos na defesa rossonera, 15 dos quais na condição de capitão, o defesa ganhou 21 títulos, incluindo três Taças/Ligas dos Campeões (1988-89, 1989-90 e 1993-94), duas Taças Intercontinentais (1989 e 1990) e três Supertaças Europeias (1989, 1990 e 1994) e seis ligas italianas (1978–79, 1987–88, 1991–92, 1992–93, 1993–94 e 1995–96), tendo somado 719 jogos e 33 golos pelo clube.Em termos internacionais, fez parte da seleção italiana que conquistou o Campeonato do Mundo de 1982, disputado em Espanha, tendo ainda sido finalista vencido no Mundial 1994 e terceiro classificado no de 1990. Marcou ainda presença nos Europeus de 1980 e 1988 e nos Jogos Olímpicos de Los Angeles (1984), num percurso de 81 internacionalizações (e um golo). Além dos títulos, deixa o legado de ter sido um dos melhores líberos do seu tempo e um virtuoso na arte de defender.Veja imagens:.Morreu, aos 66 anos, o lendário defesa italiano Franco Baresi