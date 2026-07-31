Morreu, aos 66 anos, o lendário defesa italiano Franco Baresi

Morreu esta sexta-feira, 31 de julho, aos 66 anos, o lendário defesa italiano Franco Baresi, que representou apenas um clube em toda a carreira, o AC Milan."Em memória do Franco, permanecemos unidos, sabendo que ele nos guiará e impulsionará ao longo de toda a nossa jornada Rossonera. Para sempre. Porque Baresi é eterno", escreveu o emblema milanês no seu site oficial.As causas da morte não foram reveladas.. Numa das suas aparições públicas, no início de fevereiro, Baresi esteve no estádio San Siro na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão.Em 20 anos na defesa do AC Milan, 15 dos quais na condição de capitão, o defesa ganhou 21 títulos, incluindo três Taças/Ligas dos Campeões (1988-89, 1989-90 e 1993-94), duas Taças Intercontinentais (1989 e 1990) e três Supertaças Europeias (1989, 1990 e 1994) e seis ligas italianas (1978–79, 1987–88, 1991–92, 1992–93, 1993–94 e 1995–96), tendo somado 719 jogos e 33 golos pelo clube.Em termos internacionais, fez parte da seleção italiana que conquistou o Campeonato do Mundo de 1982, disputado em Espanha, tendo ainda sido finalista vencido no Mundial 1994 e terceiro classificado no de 1990. Marcou ainda presença nos Europeus de 1980 e 1988 e nos Jogos Olímpicos de Los Angeles (1984), num percurso de 81 internacionalizações (e um golo).Além dos títulos, deixa o legado de ter sido um dos melhores líberos do seu tempo e um virtuoso na arte de defender.