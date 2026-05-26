Cecília Carmo e Margarida Vaqueiro Lopes são as novas subdiretoras do DN

A direção do Diário de Notícias vai ser reforçada com duas novas subdiretoras, as jornalistas Cecília Carmo e Margarida Vaqueiro Lopes. Estas nomeações deverão produzir efeitos nos próximos dias, após o parecer do Conselho de Redação do Diário de Notícias.Margarida Vaqueiro Lopes vai acumular com a direção executiva do jornal económico Dinheiro Vivo, que é distribuído como suplemento do DN.Cecília Carmo é jornalista desde os anos 80, com um percurso de 29 anos na RTP, onde foi coordenadora, editora executiva e subdiretora. Passou também pelo Comité Olímpico de Portugal e pelo Canal 11. Desde o ano passado, é editora executiva do Diário de Notícias, sendo responsável pela áreas do Desporto e do Multimédia.Como subdiretora, terá a seu cargo a nova oferta do jornal no multimédia, que será dada a conhecer em breve..Margarida Vaqueiro Lopes é jornalista desde 2009, tendo iniciado a sua carreira no jornal Estado de São Paulo. De regresso a Portugal, ingressou no Diário Económico, onde se especializou em jornalismo financeiro. Seguiram-se passagens pelo jornal i, pela revista Forbes Portugal e pela Exame, onde foi editora. Desempenhou ainda funções como subdiretora da revista Visão e, desde o início de 2025, é editora executiva do Diário de Notícias e do suplemento económico Dinheiro Vivo, sendo também responsável pela edição online do DN, onde implementou a nova estratégia digital first, que permitiu triplicar a audiência do jornal no digital, no espaço de um ano, para cerca de 26 milhões de visualizações mensais.