Um cochinita pibil 100% autêntico feito pela primeira vez em Portugal
Foto: Paulo Spranger
Viver

Um cochinita pibil 100% autêntico feito pela primeira vez em Portugal

Jardim da embaixada do México em Lisboa foi onde se enterrou durante 12 horas o porco marinado em especiarias para a preparação do famoso prato do Yucatán.
Leonídio Paulo Ferreira
