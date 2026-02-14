Sabugal recebe encontro gastronómico dedicado ao Bucho Raiano

O município do Sabugal, na Guarda, recebe este sábado, 14 de fevereiro, o XVI Capítulo da Confraria do Bucho Raiano, iniciativa que reúne confrarias de várias regiões e tem como centro a entronização de novos confrades e a valorização de uma das especialidades gastronómicas da raia.O programa começa às 10h30, no Auditório Municipal do Sabugal, com a recepção aos participantes e uma prova de sabores raianos, seguindo-se, às 11h30, a cerimónia de entronização. A sessão inclui um momento cultural com a peça A tradição é que manda, a Oração de Sapiência e o juramento dos novos confrades.Pelas 13h00 realiza-se o cortejo de confrarias pelas ruas da cidade. O almoço está marcado para as 13h30, na ExpoSabugal, e será servido pelo restaurante Casa da Esquila, sob o comando do chef Rui Cerveira.Produzido a partir de carnes de porco temperadas e fumadas em invólucro natural, o bucho raiano é tradicionalmente consumido no inverno e tem presença obrigatória à mesa na época do Entrudo, servido com grelos, batata cozida, morcela e farinheira..A Confraria do Bucho Raiano foi registada como associação em 2009, na sequência de uma ideia lançada dois anos antes, com o objetivo de promover o bucho e a gastronomia da região do Sabugal. Desde então, passou a organizar anualmente dois eventos principais: o capítulo de entronização, no Sabugal, e um almoço de bucho na região de Lisboa.Atualmente, a confraria conta com 167 confrades efetivos e 24 honorários. A sua atividade esteve também na origem da candidatura do Bucho Raiano a Especialidade Tradicional Garantida, apresentada pelo Município do Sabugal em parceria com a Confraria e o Município da Guarda..Authentic sobe a fasquia do luxo gastronómico no Algarve.Onde o Algarve desacelera: Conversas de Alpendre e o luxo em modo 'low profile'