Quase 50 caminhadas num fim de semana convidam a conhecer o Alentejo

Quase 50 caminhadas estão organizadas por todo o Alentejo para os dias 31 deste mês e 01 de novembro, integradas num festival que quer valorizar os percursos pedestres e afirmar a região como destino desta atividade.

“É um festival que já é uma montra dos melhores caminhos e trilhos para caminhar na região”, afirmou o presidente da Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, em declarações à agência Lusa.

A 3.ª edição do Alentejo Walking Festival é organizada pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em parceria com a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo (ARPTA) e os municípios da região.

As quase 50 caminhadas, com as inscrições já abertas e disponíveis no ‘site’ do festival em alentejowalkingfestival.pt, integram a iniciativa “Todo o Alentejo a caminhar”, que se realiza nos dias 31 deste mês e 01 de novembro.

Nas declarações à Lusa, o presidente da ERT do Alentejo e Ribatejo salientou que o principal objetivo do festival “é ativar” em termos turísticos “os percursos pedestres que foram estruturados e construídos na região nos últimos 15 anos”.

“É um convite que fazemos ao cliente final para poder vir conhecer e utilizar esta rede de caminhadas”, mas é igualmente um evento dedicado à operação com a participação de operadores turísticos nacionais e internacionais, assinalou.

Estes profissionais, segundo José Manuel Santos, ficam a conhecer “os trilhos mais recentes e as últimas novidades do turismo de caminhadas no Alentejo”, com a perspetiva de este produto turístico “se poder vender mais”.

“É um produto muito agregador, porque, ao vendermos as caminhadas, vendemos o património rural, o megalitismo e um conjunto de recursos associados ao turismo de natureza e, portanto, caminhar no Alentejo é uma experiência de imersão e conexão profunda com a nossa cultura e a natureza”, sublinhou.

De acordo com os promotores, as caminhadas marcadas para os dias 31 e 01 têm “uma componente de interpretação” e “muitas delas são acompanhadas por outras atividades culturais”.

“Distribuídas por diferentes pontos da região, as caminhadas percorrem contextos naturais, patrimoniais e culturais distintos, revelando paisagens, histórias e tradições que convidam a descobrir a diversidade do Alentejo a pé”, frisaram.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e decorrem até às 17:30 do dia 28 de outubro, através da página de cada percurso no ‘site’ do festival.

A iniciativa abre, no dia 29, com a conferência “A governança e a gestão integrada dos percursos pedestres”, em Gavião, distrito de Portalegre, prosseguindo, no dia 30, com um ‘workshop’ para operadores nacionais, em Nisa, no mesmo distrito.

O programa do festival contempla ainda visitas promocionais para operadores turísticos nacionais, entre os dias 29 e 01 novembro, e para meios internacionais, de 05 a 08 de novembro.