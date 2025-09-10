Fazer uma refeição no Marriott de Lisboa é também apoiar o Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA)

O Lisbon Marriott Hotel lançou este mês uma campanha solidária, que irá durar até ao final de outubro, nomeada "You Eat, We Give". Por cada refeição servida no restaurante CITRUS, um euro será doado ao CASA, o Centro de Apoio ao Sem Abrigo, que assiste crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade.O CASA é uma instituição que opera de norte a sul de Portugal, incluindo a ilha da Madeira, e que existe para apoiar a população sem-abrigo e famílias carenciadas. A sua missão inclui a distribuição diária de refeições e bens essenciais como vestuário e produtos de higiene. Além disso, o CASA oferece assistência psicológica, encaminhamento para cuidados de saúde e apoio na reintegração social. Diariamente, a instituição ajuda cerca de 7000 pessoas.O valor total angariado com a iniciativa do Lisbon Marriott Hotel reverterá na íntegra para o CASA, apoiando a missão da instituição de promover a inclusão social e ajudar quem mais precisa. O Marriott é uma das maiores cadeias de hotéis do mundo.