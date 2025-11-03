Luzes de Natal acendem-se em Lisboa no dia 22. Momento contará com espectáculo de luz e orquestra e participação de Sara Correia

Este ano, estas iluminações de Natal de Lisboa totalizam um percurso com 182 km de luz, o equivalente a mais de três voltas à cidade, anuncia a Câmara. A inauguração está marcada para dia 22, numa cerimónia que decorrerá no Terreiro do Paço.O espetáculo de inauguração decorrerá às 18h30 e contará com um Espetáculo de Luz e Orquestra com efeitos de pirotecnia e com a participação especial da cantora Sara Correia. A árvore de 30 metros de altura do Terreiro do Paço é um dos locais emblemáticos das iluminações de Natal. No entanto, há muito mais para ver, já que estas estarão distribuídas por 46 locais, através da instalação de 1.050 estruturas luminosas, compostas por 5.900 peças decorativas. Na Rua Garrett, a autarquia promete que poderá ver nuvens de luz dourada a flutuar sobre a rua, enquanto na Rua do Ouro haverá nuvens douradas e estrelas cintilantes. Já na Rua do Carmo, uma sequência de arcos de luz criará um túnel luminoso, onde a luz e a música se irão fundir. A emblemática Rua Augusta irá vestir-se de árvores e nuvens luminosas que deslizarão sobre os transeuntes e a Praça de Luís de Camões ganhará uma nova vida com uma instalação monumental inspirada num palácio festivo.Segundo a Câmara de Lisboa, Com tecnologia LED, o projeto de iluminação de Natal utiliza tecnologia LED, garantindo uma poupança energética de cerca de 80%. "As iluminações de 2025 reforçam o compromisso ambiental de Lisboa, também através da utilização de materiais recicláveis e biodegradáveis, tendo muitas estruturas sido reaproveitadas de anos anteriores, verificando-se igualmente uma aposta no uso de energia solar nas instalações", diz a autarquia.