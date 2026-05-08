Ljubomir Stanisic sai do 100 Maneiras ao fim de 17 anos

A notícia chegou esta sexta-feira, oficializando aquilo que os frequentadores do espaço já tinham antecipado, pela ausência de resposta em algumas tentativas de reserva: o grupo 100 Maneiras mudou de mãos e o chef jugoslavo Ljubomir Stanisic, bem como os seus sócios Nuno Faria e Nelson Santos, deixam de estar incluídos seja na gerência ou na gestão do mesmo.Os três espaços passam agora para a empresa liderada por Jamuna Subedi, Dhurba Sapana, Niraj Subedi e Kismita Subedi, “proprietários de mais de cem restaurantes um pouco por todo o mundo, incluindo Las Ficheras e UMA Marisqueira, em Lisboa”, anuncia o grupo 100 Maneiras em comunicado.Desde o início deste ano que os três sócios deixaram funções executivas no grupo, tendo no entanto acompanhado a transferência para os novos donos, por forma a assegurar uma transição tranquila e a integração da equipa.“Hoje anuncia-se o fim de um ciclo, mas também um início”, lê-se no mesmo documento enviado às redações. “O 100 Maneiras é gente. Foi, antes de mais, o primeiro filho do chefe de origem jugoslava, o primeiro projeto que abriu em nome próprio em Portugal, em Cascais, quando tinha apenas 26 anos e mal dominava a língua portuguesa”.Depois do 100 Maneiras, abriu o Bistrô 100 Maneiras, em pleno Bairro Alto e, mais recentemente, o Carnal. Chegou a ter uma estrela Michelin, que acabaria por perder, integrou as listas dos 50 Best Discovery, dos The World’s 50 Best Restaurants e foi agitando o mercado com as suas posições polémicas, a sua forma de ser descontraída e a capacidade de tornar cada contrariedade – a última foi um incêndio que consumiu praticamente a totalidade de um dos espaços – em momentos de comunicação diferenciados.Os três amigos anunciam o fim da ligação ao grupo com “uma carta de amor” cheia de agradecimentos a todas as pessoas que passaram pelo projeto e o marcaram, de alguma forma, desde cozinheiros a funcionários de sala, clientes, amigos e fornecedores.O que não revelam é se haverá novos projetos e quais serão, ainda que deixem a promessa de um regresso – abstrato, mas certo, garantem.