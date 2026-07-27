Lisboa Mágica regressa a 18 de agosto com 175 espetáculos gratuitos

Entre os dias 18 e 23 de Agosto, o Lisboa Mágica está de regresso para levar a magia às ruas, jardins e praças da cidade. Ao todo, haverá 175 espetaculos gratuitos.Esta será a 14.ª edição do evento organizado por Luís de Matos e trará a Lisboa 15 artistas de 10 países e com diferentes linguagens, estilos e abordagens da magia contemporânea. José Marques Antunes é o único português do leque de artistas, que inclui nomes como Mago Daba (Argentina), Humphrey Cornthwaite (Austrália), Gabriel Gascon (Chile), The Charming Jay (Coreia do Sul), Raul Camaguey (Cuba), David Navares, Kayto e Juan Colas (Espanha), Ben Woodward, Chris Cross, Peter Wardell e Steve Faulkner (Inglaterra), Flip Mattia (Itália), e Amino-San (Japão).O Festival Internacional de Magia de Rua de Lisboa, que está integrado na programação da Lisboa Cultura, promete transformar o espaço público num grande palco ao ar livre.Este ano, as atuações acontecem em 13 locais emblemáticos de Lisboa: Campo das Cebolas, Jardim Campo de Ourique (Amoreiras), Jardim da Estrela, Jardim Fernando Pessa, Jardim Museu de Lisboa, Jardim Vasco da Gama, Largo do Carmo, Largo do Chiado, Palácio Baldaya, Parque Bensaúde, Praça de Campolide, Praça do Município e Praça Luís de Camões.Pode consultar o programa aqui.