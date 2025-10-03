Ladies’ Night chega a Porto Covo para celebrar o talento feminino na gastronomia

O restaurante Lamelas, em Porto Covo, recebe nesta sexta-feira, 3 de outubro, a terceira edição do jantar Ladies’ Night, iniciativa criada para destacar o papel das mulheres na gastronomia portuguesa. Depois de passagens pela Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, e pelo Boubou’s, em Lisboa, o evento chega agora ao Alentejo, com a chef anfitriã, Ana Moura, a receber colegas e parceiras de diferentes áreas ligadas à cozinha e ao vinho.Entre as convidadas estão Lídia Brás, do Stramuntana, em Vila Nova de Gaia, e Annakaren Fuentes, que encerrou recentemente o Pastus, em Oeiras, e que hoje integra a equipa do Lamelas. A harmonização vínica ficará a cargo de Marisa Tiago, do Tua Madre, em Évora, que selecionou referências da Dominó Vinhos, projeto da serra de São Mamede liderado por Vítor Claro e Rita Ferreira, enquanto a sala será conduzida por Maria Hipólito, formadora da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.O menu, que conta com sete momentos (€75, já com vinhos incluídos), propõe entradas como infladita de sapateira e pickles, tiborna de cordeiro e lula com ajo blanco e amêndoa. Nos pratos principais, a escolha recai sobre grãozada de cação com presunto e poejo, cuscos de Vinhais com abrótea, e camarão tigre com salmorreta, arroz e pêssego. Para sobremesa, leite creme de Almece com texturas de pão.O conceito Ladies’ Night nasceu este ano, pelas mãos do escritor e curador gastronómico Nelson Marques e dos chefs Rui Paula e Catarina Correia, com o objetivo de inverter a lógica habitual dos grandes eventos gastronómicos, ainda dominados por homens. Neste sentido, da cozinha à sala, passando pelo vinho, são as mulheres que assumem os comandos nas edições do evento..Ana Moura, a anfritiã da edição do evento desta sexta-feira no Lamelas é uma das chefs que tem vindo a apresentar uma “nova cozinha alentejana”. Depois de passagens por casas como o Eleven, em Lisboa, e o Arzak, em San Sebastián, abriu o restaurante em 2021, em Porto Covo. Este ano, conquistou um sol no Guia Repsol e integra desde 2024 as recomendações do Guia Michelin Portugal.As reservas para o evento no Lamelas podem ser feitas através do contacto +351 924 060 426..Cícero Bistrôt muda-se para o centro de Lisboa.30 anos de Cafeína: um clássico que será sempre um clássico