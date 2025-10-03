Cícero Bistrôt muda-se para o centro de Lisboa

Após três anos em Campo de Ourique, bairro onde se consolidou como um espaço que cruza política, cultura, arte e gastronomia, o Cícero Bistrôt está de casa nova em Lisboa desde o início de setembro. O restaurante, fundado pelo pernambucano Paulo Dalla Nora, ocupa agora um edifício na Rua dos Duques de Bragança, em pleno Chiado, a poucos metros da livraria Bertrand.Mais central e acessível, o novo espaço reforça o caráter de galeria que sempre marcou o projeto. Todas as obras de arte que revestiam as paredes da primeira morada foram transferidas para o Chiado. A arquitetura do edifício, com traços que lembram uma galeria, acrescenta nova dimensão à experiência.Na cozinha, a assinatura continua a ser da brasileira Alessandra Montagne, nascida em Minas Gerais, mas com longa trajetória de vida em Paris, de onde traz diversas referências para o menu do Cícero. Em Lisboa, é dela a carta de outono do Cícero, construída a partir de uma fusão entre Brasil, França e Portugal..Alguns clássicos da casa permanecem: o prato Memórias Afetivas (Coxinha de Frango com Maionese de Siracha, Dadinho de Tapioca com Trufas e Pão de Queijo com Caviar), o Pastel de Nata de Couve-flor e o Duo de Porco com Puré de Feijão Branco Fumado, Cumaru e Puxuri, prato que combina barriga e bochecha com um crocante de torresmo. O menu inclui ainda opções como o Robalo Curado com Camarão, Manga e Leite de Tigre, o Peixe do Dia com Legumes da Estação e o Pato em Texturas com Polenta, Jambu e Tucupi.Entre as sobremesas, a pré-sobremesa de Sorbet de Maçã Verde com Hortelã e Espumante Rosé prepara terreno para a criação final: o Cremoux de Chocolate com Praliné de Avelã, Maracujá, Beterraba e Coentro, prato que ecoa referências modernistas e encerra a refeição como uma obra de arte.Distinguido em 2025 com um Sol no regresso da edição portuguesa do Guia Repsol, em Santarém, o Cícero Bistrôt chega ao Chiado com a ambição de reafirmar a identidade construída em Campo de Ourique para conquistar público e crítica também no coração da cidade..30 anos de Cafeína: um clássico que será sempre um clássico.Quando Portugal e a Ásia se encontram à mesa