A embaixada organizou uma mostra de produtos gastronómicos húngaros, incluindo bebidas. Podemos dizer que na parte da comida os enchidos com o porco mangalica, que se pronuncia “mangalitsa” em húngaro, eram as estrelas?

Sim, todas as pessoas que provaram os produtos de carne de mangalica gostaram imediatamente. E não é por acaso, uma vez que a carne de mangalica é de excelente qualidade. Na Hungria, ocupa uma posição semelhante à do porco preto em Portugal. Além disso, as salsichas e as linguiças têm um perfil de sabor muito característico da gastronomia húngara, com paprika e alho, ingredientes que costumam agradar também aos paladares estrangeiros.

Também havia produtos surpreendentes para um português, como gordura de pato para barrar e torresmos de pato. Quão tradicionais são?

Na Hungria, a criação de patos tem uma dimensão maior do que em Portugal, pelo que os métodos de transformação e os hábitos de consumo são também bastante diferentes. É muito comum a produção de fígado de pato gordo, que a Hungria exporta em grandes quantidades. Devido ao método específico de criação utilizado, estes patos acumulam muito mais gordura do que os patos criados para consumo em Portugal. É precisamente da gordura subcutânea do pato que, depois de derretida e frita, se obtêm os tradicionais torresmos de pato. O mesmo acontece no caso dos gansos. Em muitas casas húngaras, no entanto, não se compra a gordura de pato ou os torresmos já preparados. Em vez disso, compra-se a própria gordura do pato, que é depois derretida e frita em casa. Os torresmos são consumidos ainda quentes, acompanhados de pão fresco e, geralmente, de cebola roxa.

Ao nível dos queijos, quais os mais afamados na Hungria?

A Hungria não é uma grande potência queijeira, como são, por exemplo, a França ou os Países Baixos, pelo que não temos propriamente queijos internacionalmente famosos. Existem, contudo, vários queijos muito populares no país. Um deles é o Trappista que, embora tenha origem francesa, é atualmente o queijo mais consumido na Hungria. Outro queijo bastante apreciado é o Pannónia, de tipo Emmental, bem como o Parenyica, um queijo fumado que os visitantes também tiveram oportunidade de provar na nossa Embaixada.

Os vinhos do famoso lago Balaton são os mais reputados ou há outras regiões a produzir bom vinho?

A Hungria tem 22 regiões vitivinícolas, agrupadas em seis grandes regiões vinícolas: a região do Balaton, a de Tokaj, a Pannon, a da Alta Hungria, a da Alta Panónia e a do Danúbio. Estas regiões apresentam características naturais e microclimas distintos, o que faz com que cada uma tenha os seus vinhos típicos, todos de grande qualidade à sua maneira. A título de exemplo, a região vinícola Pannon é conhecida pelos seus vinhos tintos encorpados e ricos, enquanto a região da Alta Hungria produz tanto vinhos brancos frescos e aromáticos como tintos mais complexos. A região do Danúbio abrange a maior área de produção vitivinícola da Grande Planície Húngara e é sobretudo conhecida pelos seus vinhos brancos e rosés leves e frutados, ideais para o consumo quotidiano. Já na região do Balaton, que referiu, destacam-se sobretudo os vinhos brancos, muitas vezes com uma acentuada componente mineral.

O Tokaji aszú, durante séculos o vinho dos reis, continua a ser popular na Hungria? É um vinho doce para beber em festas como o Natal?

Sim, o Tokaji Aszú será provavelmente sempre o vinho húngaro mais emblemático e elegante. E é verdade que é consumido sobretudo em ocasiões especiais e, em particular, para acompanhar sobremesas. Isto deve-se, em grande parte, ao facto de o Tokaji Aszú ser um vinho bastante dispendioso. Por um lado, a sua produção exige muito trabalho manual, incluindo a vindima seletiva e a colheita manual das uvas, bem como um processo de envelhecimento de vários anos, que implica custos consideráveis, para se alcançar este perfil de sabor e esta qualidade. Por outro lado, a formação da podridão nobre (Botrytis cinerea) exige condições climáticas e microclimáticas muito específicas. Além disso, mesmo quando as condições são favoráveis, apenas cerca de 5 a 20% dos bagos de um cacho chegam a desenvolver a podridão nobre, o que significa que os rendimentos são extremamente baixos. Mas é precisamente isso que torna o Tokaji Aszú tão único e especial. Por isso, servir este vinho à mesa, num jantar mais requintado, pode realmente transformar a ocasião num momento de celebração.

Como diplomata responsável pela parte económica, onde se pode já em Portugal adquirir produtos húngaros, nomeadamente vinhos?

É possível comprar vinhos húngaros, por exemplo, nas lojas especializadas da Garrafeira Nacional, onde os vinhos Tokaj-Oremus Aszú fazem regularmente parte da oferta. Também na secção gourmet do El Corte Inglés é frequente encontrar vinhos de prestigiadas casas vinícolas de Tokaj, incluídos entre os vinhos de sobremesa internacionais. Além disso, cada vez mais lojas online disponibilizam vinhos húngaros. Gostaria também de referir que a nossa Embaixada participa todos os anos no Bazar Diplomático, onde apresentamos sempre uma vasta seleção de vinhos húngaros aos visitantes. Mas não temos apenas vinhos à venda: disponibilizamos também, por exemplo, os produtos espremidos da Abonett, as bebidas energéticas, refrigerantes e cafés da Hell, bem como as palhinhas aromatizadas Quick Milk, muito apreciadas pelas crianças, que permitem dar sabor ao leite.

Como húngara, e já que nos aproximamos do Natal, o que estará na mesa na celebração da sua família?

Para uma família húngara, o Natal não seria Natal sem couve recheada. Também aqui, em Portugal, preparo sempre este prato nesta época do ano. Além disso, na nossa mesa de Natal nunca faltam os tradicionais bejgli húngaros, com recheio de nozes ou de sementes de papoila.