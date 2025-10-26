JNcQUOI Fish: uma ode ao mar português

Uma homenagem à rica costa portuguesa e às diferentes maneiras de as servir à mesa. Este os principais conceitos do mais novo projeto do Amorim Luxury, o JNcQUOI Fish, inaugurado neste mês de outubro na Avenida da Liberdade, a mesma que já acolhia outros três restaurantes do mesmo grupo (Avenida, Asia e Delibar).O restaurante surge com ambição de se tornar uma referência internacional em gastronomia de peixe, reinterpretando a cozinha portuguesa sob o olhar contemporâneo de chefs que se conhecem bem: António Bóia e Filipe Carvalho. A dupla, que se conhece há mais de duas décadas, junta agora as suas histórias e estilos num espaço que o próprio grupo define como “um tributo de Portugal ao Atlântico”..“O peixe é um produto fundamental da nossa alimentação”, define António Bóia, à frente das cozinhas do grupo JNcQUOI desde o início do projeto, em 2016. “Faltava dar-lhe mais dignidade, mais atenção, e foi isso que quisemos fazer aqui", sublinha o chef que, ao lado de Filipe Carvalho, quer no novo restaurante traduzir a ligação ancestral entre Portugal e o mar em pratos que navegam - com o perdão do trocadilho -entre o conforto da comida caseira e o rigor técnico da alta cozinha.Isso porque, no menu do JnCQUOI Fish, tem maneiras de servir as especialidades marítimas que agradam a diferentes paladares. Algumas entradas são mais sofisticadas, por assim dizer, como o Pastel de bacalhau com caviar e molho tártaro (€16) e a Santola, sapateira, abacate e citrinos (€38), o Bacalhau Dourado JNcQUOI (€34) ou o Carabineiro ao alho com ovos de codorniz estrelados (€55)..Alguns principais seguem a mesma linha, como o Bitoque de atum com ovo a cavalo (para duas pessoas, €75) e o Cherne corado com gamba branca do Algarve sobre espinafres e chanterelles (€55), mas são os pratos "com gostinho de casa", como comentou um colega jornalista na nossa visita ao JNcQUOI Fish, as estrelas do novo restaurante. Num forno de lenha semelhante a um forno de pizza, peixes como o robalo, o linguado, a dourada ou o pregado podem ser preparados em diferentes formas, sejam grelhados, ao sal, ou como foi no nosso caso - e para nossa sorte - à portuguesa: batatas, feijão verde, tomate e cebola foram acompanhar o peixe, que lembrava o conforto de um almoço de domingo. Há ainda espaço para umas quantas gulosas sobremesas, de entre as quais se destacam a Baba de crocodilo (€11), a Mousse de chocolate com azeite e flor de sal (€11) e, especialmente, o Pão de leite no forno com creme inglês e creme de queijo (€11).. A cumplicidade entre os dois chefs ajuda a explicar o resultado. António Bóia foi o primeiro chefe de Filipe Carvalho, há mais de 20 anos, e o reencontro no JNcQUOI Fish nasce de uma admiração mútua entre os dois. “Eu digo sempre que ele é como um segundo pai para mim: respeitamo-nos muito e discutimos os pratos até encontrarmos o ponto certo. Às vezes começamos com uma ideia e acabamos noutra, como aconteceu com o bitoque de atum”, conta Filipe, que no ano passado deixou o estrelado Fifty Seconds para embarcar em nova aventura no JNcQUOI..Com design de Vincent Van Duysen, o espaço do novo JNcQUOI Fish dialoga em cada detalhe com o conceito da casa. A cozinha aberta apresenta ao comensal que ali circula uma montra com os pescados frescos, enquanto os tons marítimos, a iluminação suave e o som ambiente remetem ao diálogo entre o mar e a cidade. Até a casa de banho, com sons do oceano, é pensada como uma extensão sensorial da experiência novo restaurante. O JnCQUOI Fish fica situado no número 189 da Avenida da Liberdade, em Lisboa. O restaurante abre todos os dias da semana, do meio-dia até a meia-noite. .Bonança traz novo sopro de vida ao verão nas Docas de Belém.30 anos de Cafeína: um clássico que será sempre um clássico