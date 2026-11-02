International Club of Portugal: duas décadas a juntar pessoas, negócios e cultura

A presidência do ICPT tem sido, desde sempre, de Manuel Ramalho, que recentemente foi reeleito para mais um mandato. O líder tem o seu estilo de conduzir os debates, quase semanais, ao longo de todo este tempo. Rigoroso no protocolo, ainda mais nos horários que começam às 12h00 e um almoço às 13h00 e que acaba às 14h00, com sérios avisos do presidente para o cumprimento do escrupuloso horário e, como o próprio afirma, “é para terminar às 15h00, pois todos temos os nossos trabalhos”.

Questionado sobre o papel do Clube na sociedade portuguesa e no país, o presidente Manuel Ramalho limita-se a enunciar o que está na carta de missão aquando da fundação da instituição e que é: “Sempre fazer algo que adicione valor à sociedade, que nos ajude a ser mais pluralistas, mais tolerantes, mais positivos e saber interagir com os semelhantes”. E em que é isto se traduz, responde o jornalista que raramente falha um debate - e que talvez tenha faltado a um número de eventos que se contam pelos dedos de uma mão: pode dizer-se que se aprende muito quando se ouve e escreve sobre pessoas de diferentes quadrantes políticos e ideológicos, ou quando economistas se respaldam em números para caracterizar o país e perspetivar o futuro, ou quando estamos perante um gestor que mais não é do que um mentoring, e que nos leva a fazer mais e melhor pelo semelhante.

Indiferente à cor de pele, à religião e aos hábitos, o International Club of Portugal tem recebido todos, e como refere o presidente Manuel Ramalho, tem sentido à mesma mesa inimigos figadais no contexto geopolítico, mas nos almoço-debates do ICPT estão frente a frente, a dialogar e a entenderem-se. Ramalho lembra sempre o encontro de outros tempos entre EUA e Cuba.

Este é o ICPT que ao longo dos 20 anos recebeu diplomatas, embaixadores, ministros, membros de governo, ex-ministros e ex-membros de governo, governadores do banco central, filósofos, professores, médicos, advogados, economistas, engenheiros, gestores, militares no ativo e na reserva, presidentes de pequenas e grandes empresas, atletas, selecionadores e treinadores de futebol.

Claro que é o ambiente de interação humana, de conversa, de networking empresarial e até de encontros fortuitos que marcam a vida de um dos clubes de pensamento que tem crescido, com a ajuda de comensais fiéis, mas também de patrocinadores que vêm valor no apoio a uma organização deste tipo, como a DePaço Foundation (de César do Paço - accionista do DN – e de sua esposa, Deanna Padovani de Paço) e o grupo Vaz Constrói , entre outros.

Empresários e políticos dão vida e ideias novas num convívio marcado por um horário rígido e por uma organização entre Clube, convidados e hotel que é única. Manuel Ramalho volta a repetir uma das suas intervenções assertivas ao afirmar que “o Clube, através do trabalho que fez e faz, a ajudar as pessoas a que estas realcem o que de melhor têm, porque com o tempo fazem-se oceanos de água boa e água má”.

Os 20 anos do International Club of Portugal foram assinalados com uma gala especial no hotel Sheraton, em Lisboa, animada por um programa musical que teve por base o cinema e a música de filmes famosos, numa organização da Lisbon Film Orchestra. Vários partidos estiveram representados, juntamente com outras instituições da sociedade civil.

O evento serviu para reforçar o compromisso do Clube com a diversidade cultural das diferentes nacionalidades que estiveram presentes, através de embaixadores, empresários e artistas. A gala contou com centenas de convidados e mais não vieram por falta de espaço.